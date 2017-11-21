Финансировать партии из своего кармана? Спасибо, но нет

Обозреватель Sobesednik.ru объяснил, почему ему жалко часть своих налогов на поддержку политиков.



Движение «Голос» призвало изменить механизм государственного субсидирования политических партий. Предлагается разрешить самим гражданам направлять 0,5% от НДФЛ в бюджет любой понравившейся им партии.



При существующих правилах за каждый полученный на выборах голос избирателя парламентским партиям выделяется по 152 рубля ежегодно. В совокупности – 6,95 млрд руб.



По мнению «Голоса», это приводит к чрезмерной зависимости партий от средств госбюджета и потере связи с избирателями. Возможность же гражданам направлять часть своих налогов на поддержку политструктур напрямую должно, по задумке, стимулировать их к более активной работе на местах. «В конечном счете это значительно подтолкнет развитие гражданского общества и повысит вовлеченность самих граждан в решение важнейших государственных вопросов», – пишут авторы инициативы.



На первый взгляд выглядит схема красиво, но при более близком рассмотрении выявляются уязвимые места.



Прежде всего, предложение «Голоса» принципиально положение вещей не меняет. Сложно представить себе ситуацию, при которой избиратель голосует, к примеру, за «Единую Россию», а финансово поддержать решает КПРФ.



Для того же, чтобы электорат подходил к заполнению бюллетеней более ответственно, необходимо ему объяснять взаимосвязь между галочкой и последующим получением партиями госфинансирования. Чем, кстати, и занимался Алексей Навальный во время последней думской кампании (т.н. «Стратегии 550 рублей»). И объяснить это проще, чем необходимость жертвовать свои налоги.



Можно было бы предположить, что «Голос» ставит своей целью просто сократить госфинансирование. Очевидно, что на налоговый вычет в пользу той или иной партии согласится далеко не каждый ее избиратель. И при предложенном «Голосе» размере (0,5% от НДФЛ) и при существующих зарплатах в стране размер одного годового пожертвования составил бы в среднем всего 24 рубля. Но есть более простой способ – просто снизить сегодняшний размер дотаций.



Это избавило бы и от дополнительного администрирования. Ведь в основном за счет НДФЛ пополняются региональные и муниципальные бюджеты. «Голос» видит возможным компенсировать выпадающие доходы субъектов и муниципалитетов дотациями из федерального бюджета. Что рискует поставить местные органы в еще большую финансовую зависимость от «вертикали» власти.



Есть и еще один существенный риск. Прежде всего в том, что основным получателем «добровольных» пожертвований партий станет «Единая Россия». Давление обладающей админресурсом партии на сотрудников по месту работы только усилится. И если в кабинке для голосования можно схитрить и все же поставить галочку за оппозиционную партию, то в случае с налоговым вычетом сохранить тайну не удастся.



Мы живем в российских реалиях. И если исходить из них, то предложение давно заслужившего авторитет «Голоса», на мой взгляд, угрожает развитию демократии.



К тому же идея стимулировать партии к работе на местах видится попыткой оживить мертвеца. Как показывает практика, на местном уровне усиление партийных институтов только мешает реальному местному самоуправлению. А возможность завоевывать большинство депутатских мандатов для независимых кандидатов, невзирая на партийную принадлежность, доказали недавние муниципальные выборы в Москве. Партии в этой кампании если и участвовали, то лишь в роли номинальных субъектов выдвижения.



По всему миру граждане теряют интерес к традиционным партийным институтам. Идеологические партии трансформируются в объединения по решению конкретных проблем и уже не претендуют на коренное переустройство общества, не формулируют целостной картины. Таким образом, партии де-факто исчезают, превращаясь в общественные организации. Единственная разница в том, что партийцы, в отличие от большинства общественников, еще претендуют на места в парламентах.



Как по мне, то следует отменить государственное финансирование полностью и бесповоротно. Ситуация, при которой популярные сегодня партии получают бюджетные вливания, монополизирует политическое пространство.



Если говорить о бизнесе, то нормальное государство оказывает поддержку молодым предпринимателям. Так почему же в случае с политикой нужно финансово подпитывать уже существующих гигантов?