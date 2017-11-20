Какими рисками чреваты инвестиции в Судан?

Эксперты рассказали Sobesednik.ru, почему для стран может быть опасно инвестирование в Судан.

22 ноября в Россию с официальным визитом приедет президент Судана Омар аль-Башир. В МИД африканского государства ранее сообщали, что во время поездки планируется обсудить политические, экономические, культурные вопросы и подписать ряд соглашений. В частности, в министерстве полезных ископаемых Судана планируют подписать несколько контрактов в сфере добычи и обработки полезных ископаемых, сообщает РИА Новости. Поэтому сопровождать лидера государства будет суданский министр полезных ископаемых Ахмад Садик аль-Карури.

Участие первых лиц страны в заключении стандартных контрактов говорит о том, что Судан крайне нуждается в привлечении надежных инвесторов, с чем в стране существуют определенные проблемы. Под руководством Омара Аль-Башира (является президентом Судана с 1993 года) африканское государство стабильно занимает непривлекательные места в различных мировых рейтингах.

Так, в рейтинге «Глобальный индекс миролюбия», который составляют социологи и экономисты Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, Судан по итогам 2016 года занял 155 место среди всех стран (индекс 3,269). В другом рейтинге — Global Terrorism Index (Глобальный индекс терроризма) Судан занимает 18 строчку из 134.

С 2011 года на территории Судана, который был разделен на Южный Судан и Судан, продолжается конфликт между противоборствующими группировками. Кроме того, эксперты международных организаций считают, что террористы из «Исламского государства» (запрещенная в РФ группировка) после окончательного разгрома в Сирии и Ираке переместятся именно в Судан.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, террористическая угроза — весомый фактор для ведения бизнеса. Ведь коммерсантам нужно отдавать себе отчет в рисках, сопряженных с любой деятельностью. Но еще сильнее, чем угроза терактов, бизнес может оттолкнуть коррупция, считает эксперт.

«Теракт не всегда направлен против деловой среды. В то время как коррумпированность чиновников — чрезвычайно серьёзный сдерживающий аспект для нормального функционирования экономики, тем более для ведения бизнеса», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

В 2016 году Судан занял 171-е место из 176 в рейтинге индекса восприятия коррупции. Антикоррупционный портал GAN назвал строительство и транспорт в Судане крайне коррумпированными сферами. Примечательно, что это основные отрасли экономики, куда привлекаются иностранные инвестиции.

Transparency International отмечает высокую коррумпированность на всех уровнях власти Судана, несмотря на экономический рост в последние годы. Он вызван, прежде всего, продажей природных ресурсов, что увеличило возможности коррупции для местных чиновников. В рейтинге по легкости ведения бизнеса, составляемом экспертами Всемирного банка, Судан занимает только 168 место.

Стоит учитывать и неблагоприятную ситуацию в сфере здравоохранения в стране, что может стать препятствием для привлечения профессионалов из других стран. Так, в мае 2017 года в Судане была зафиксирована вспышка холеры — заболело более 2,7 тысячи человек. Но главное, на что нужно обращать внимание потенциальным инвесторам, по мнению Владимира Шаповалова, это политическая и правовая стабильность в государстве.

«Прежде всего, это политическая и правовая стабильность, я бы поставил её на первое место. Наличие стабильной правовой базы, не подверженной каким-то сиюминутным изменениям, гарантии со стороны правительства, отношение общества к международной экономической деятельности: вот что является важным», — сказал замглавы Института истории и политики МПГУ.