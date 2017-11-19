В Польше заподозрили РФ в подготовке к войне из-за учений "Запад-2017"

Министр обороны Польши в ходе визита в Канаду заявил, что российско-белорусские учения говорят о подготовке к «горячей войне».

Как передает ресурс «Укринформ», глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что прошедшие два месяца назад учения «Запад-2017», во время которых РФ испытывала баллистические ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки, говорят о подготовке России «не к обороне, а к агрессии».

«С этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это не новая "холодная война", а ввод к горячей войне», — пояснил Мачеревич во время своей поездки в Канаду.

Напомним, оперативно-стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на шести полигонах Белоруссии и трёх полигонах России. В манёврах участвовали 12,7 тысячи военных, около 70 самолётов и вертолётов, 680 единиц боевой техники, а также десять боевых кораблей.