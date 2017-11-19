После переворота президента Зимбабве сняли с поста главы правящей партии

После захвата власти военными в Зимбабве запустили процедуру импичмента 93-летнему президенту Роберту Мугабе.

Как сообщает Reuters, лидера Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности главы правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт». Уточняется, что теперь этот пост занял Эммерсон Мнангагва, который теперь может стать и новым президентом страны.

По данным агентства, одновременно запускается процесс импичмента Мугабе. В правящей партии продолжается совещание в закрытом режиме. Так, из ее рядов уже исключили и жену президента Грейс Мугабе.

Напомним, ранее военные в Зимбабве выступили против «преступников» из окружения 93-летнего президента Роберта Мугабе, виновных в «социальных и экономических страданиях страны». Очевидцы сообщали о перекрытии солдатами в Зимбабве дорог и захвате министра финансов страны Игнасиуса Чомбо. Однако сами военные подчеркивали, что их действия не являются военным переворотом.