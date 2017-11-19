Министр обороны Польши увидел "связь" испытаний КНДР с "планами России"

Минобороны Польши призвало осознать взаимодействие России и Северной Кореи для понимания дальнейших шагов Москвы.

Как ранее писал Sobesednik.ru, глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич в ходе визита в Канаду заявил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» говорят о подготовке к «горячей войне».

По информации ресурса «Укринформ», польский министр обороны также обратил внимание на «связь» провокаций со стороны Северной Кореи с планами Москвы.

«С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России», — приводит издание слова Антония Мачеревича.

По словам главы Минобороны Польши, осознание этого факта необходимо для того, чтобы понять дальнейшие шаги России.