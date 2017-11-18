США обвинили РФ в защите террористов из-за отказа продлевать мандат СМР в ООН

США разочарованы отказом России продлевать мандат СМР в СБ ООН, назвав это решение неуважением жертв химатак в Сирии.

Об этом сообщает РИА «Новости». По мнению представителя Белого дома Сары Сандерс, применение химического оружия против населения Сирии должно быть наказано, поэтому США считают необходимым продлить действие мандата: «США не остановятся в том, чтобы добиваться обновления СБ ООН мандата СМР, чтобы продолжать важную работу нахождения виновных в проведении химических атак, правосудия для пострадавших и ясного сигнала о том, что использование химического оружия не будет прощаться никем и нигде».

Также Сандерс прокомментировала отказ России поддежрать пролонгацию этого мандата, назвав подобное решение очередным доказательством защиты режима Башара Асада и террористов: «Наложив вето на продление СМР, Россия дала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв химических атак и не уважает оправданные стандарты международного права в отношении химического оружия».