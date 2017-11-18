Дмитрий Песков сообщил о 60 звонках о минировании маршрута кортежа Путина

Дмитрий Песков заявил, что в Петербурге поступило около 60 звонков о находящихся на пути кортежа Владимира Путина бомбах.

Слова пресс-секретаря президента приводит РИА «Новости». В пятницу Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где принял участие в Культурном форуме. Однако на пути следования президентского кортежа, по словам звонивших в экстренные службы, были заложены взрывные устройства. Эта информация была опровергнута, а Песков заявил, что эти звонки никак не повлияли на график президента Путина: «Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге».

Песков добавил, что служба безопасности делала все возможное, чтобы не доставить лишнего дискомфорта в связи с этими провокациями. Также Дмитрий Песков заявил, что разделяет уверенность в скором обнаружении телефонных террористов: «Это по-прежнему пока не установлено. С другой стороны сомнений в том, что рано или поздно будет установлено, сомнений нет. Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут».