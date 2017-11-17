Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о неявках Игоря Сечина в суд

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с неявками Игоря Сечина в суд по делу Улюкаева.

Слова Пескова приводит ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин в курсе этой ситуации, но говорить об официальной позиции Кремля по этому вопросу не стоит: «Он [президент] в курсе [того, что Cечин не являлся в суд]. СМИ же сообщают, во всех дайджестах вся эта информация дается».

Напомним, что глава «Роснефти» Игорь Сечин уже дважды проигнорировал судебные заседания 13 и 15 ноября по делу Алексея Улюкаева, в котором является ключевым свидетелем. Сам топ-менеджер свое отсутствие связал с плотным рабочим графиком.