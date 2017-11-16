В Госдуме призвали брать пример с Китая в решении проблемы коррупции

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Юрий Синельщиков призвал усовершенствовать Уголовный кодекс РФ для борьбы с коррупцией.

Как сообщает «Парламентская газета», первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков выступил с критикой российского законодательства по борьбе с коррупцией.

Синельщиков предложил России брать пример с Китая, где наказанием для взяточников служит смертная казнь.

По словам депутата, необходимо внести изменения в УК РФ, ужесточить ответственность за коррупцию и эффективнее использовать такую меру наказания, как конфискация имущества.

Кроме того, зампред комитета ГД по строительству и законодательству напомнил о существовании статьи 29 Конвенции ООН против коррупции, согласно которой для привлечения лица к уголовной ответственности за коррупцию достаточным основанием является наличие данных о значительном увеличении имущества или расходов.