Питерский депутат решил объяснить молодежи действия Навального на баттле

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин отправил в штаб оппозиционера Алексея Навального вызов на рэп-баттл.

Как сообщает РИА «Новости», представляющий в городском парламенте Петербурга фракцию «Единая Россия» депутат Андрей Анохин решил раскрыть «тайный смысл» действий Алексея Навального в доступной для молодежи форме рэп-баттла.

По мнению Анохина, такой шаг необходим, поскольку молодые люди не видят истинные посылы, которые скрываются за политическим творчеством оппозиционера.

Депутат заявил, что уже отправил приглашение на рэп-баттл в штаб Навального в Петербурге. Однако, по словам координатора штаба Полины Костылевой, вызов Анохина пока не получен.