ВТБ24 уволил Михаила Задорнова с поста президента банка

Наблюдательский совет ВТБ24 принял решение отправить в отставку президента банка Михаила Задорнова и семи топ-менеджеров.

Об этом сообщает РБК. Процедуры расторжения договоров будут закончены до конца года. Причиной такого решения послужило присоединение банка ВТБ24 к ВТБ. Ранее Михали Задорнов объявлял о намерении перейти в банк «ФК Открытие». 14 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что Задорнов воглавит «ФК Открытие». Вслед за Михаилом Задорновым из ВТБ24 в «Открытие» последует ряд топ-менеджеров.

В ВТБ24 отказались комментировать информацию о сроках переходов членов правления банка в «ФК Открытие». Информацию о переходе Михаила Задорнова и ряда членов правления в «Открытии» публично обсуждать не стали.