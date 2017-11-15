Военные Зимбабве выступили против "преступников" из окружения президента

Очевидцы сообщили о перекрытии военными в Зимбабве дорог и захвате министра финансов страны Игнасиуса Чомбо.

Как сообщает агентство Reuters, военные в Зимбабве выступили против «преступников» из окружения 93-летнего президента Роберта Мугабе, виновных в «социальных и экономических страданиях страны».

По словам очевидцев, дороги к зданию правительства, парламенту и судам в городе Хараре заблокировала военная техника. Кроме того, солдаты взяли под стражу министра финансов страны Игнасиуса Чомбо, который является одним из основных членов фракции G40 правящей партии ZANU-PF, возглавляемой женой президента Мугабе.

Уточняется, что сами военные, выступая по телевидению, подчеркнули, что их действия не являются военным переворотом, а президент страны и его семья «целы и невредимы».

«Как только мы выполним нашу миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло», — заверили народ Зимбабве военные.