Привет из Зимбабве. Крах Мугабе как предостережение Путину

Колумнист Sobesednik.ru – о том, как госпереворот в Зимбабве показал настоящую цену политрейтингов и ТВ-пропаганды.

Случилось страшное. Бессменный президент Зимбабве Роберт Габриель Мугабе, с которым в последние годы оппозиционная общественность часто сравнивала несравненного Владимира Путина, внезапно сменил статус нацлидера на статус арестанта. Пока, правда, домашнего.



К черному властелину, правящему страной с 1987 года (до этого 7 лет трудился на благо зимбабвийского народа премьер-министром, затем упразднил этот пост и самоназначился президентом), вдруг нагрянули «вежливые люди», которые и взяли его под стражу. Накануне Мугабе отправил в отставку своего вероятного преемника Эмерсона Мнангагву, обвинив его в попытке госпереворота, после чего местные армейские подразделения перекрыли основные магистрали, а затем захватили здание государственной телерадиокомпании ZBC.



Как передает с места, из столицы Зимбабве Хараре генерал-майор Сибусисо Мойо, происходящее не переворот, а «взятие ситуации под контроль». Которое направлено против «преступников, которые окружают действующего главу государства». Несмотря на эти заявления, остается стойкое ощущение, что казавшийся незыблемым Мугабе на этот раз все.



За годы правления президент Мугабе успел добиться многого. Он вообще, судя по всему, человек добрый и заслуживающий беспрецедентной народной любви. Чего стоит хотя бы его проект новой Конституции, согласно которому можно было бы изымать земли у фермеров без всякого выкупа. Непонятно, почему зимбабвийцы его отвергли в ходе плебисцита. Зато «черный передел» ему вполне удался: реквизировано 3041 ферма белых поселенцев площадью в 5 млн га для обустройства 500 тыс. черных голодранцев. Своя «реновация» – кампания по ликвидации трущоб – тоже удалась: более 2,5 млн человек осталось без крыши над головой. И неизвестно, сколько бы их было, если бы не вмешалась ООН. Про легендарную шестизначную зимбамбийскую инфляцию можно даже не упоминать – Мугабе успешно достиг того, что вверенное ему государство превратилось в одно из беднейших в мире.



И, что характерно, Роберт Габриэль Мугабе все эти годы сохранял свой пост, успешно выигрывая одну избирательную кампанию за другой. Ну, 2008 год не считается, тем более что победитель, лидер «Движения за демократические перемены» Морган Цвангираи, после ареста и освобождения силами президента ЮАР Табо Меки снял свою кандидатуру.



Тут надо отметить, что Мугабе хотя бы участвовал в настоящих конкурентных выборах, а кое-кто и этого за 17-летнюю политическую карьеру сделать ни разу не удосужился. Рейтинг этого кое-кого, даже по данным независимых соцслужб, уверенно переваливает за 60%. Президента Мугабе на момент прихода «вежливых людей» неистово поддерживало едва ли не все население Зимбабве. Для кое-кого ночные события в Хараре должны бы стать поводом для серьезных раздумий. О цене этих ваших рейтингов и раздутой телевизором всенародной поддержки как минимум.



Не стоит забывать: рейтинг румынского лидера Николау Чаушеску за несколько часов до казни приближался к 100%.