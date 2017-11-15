Павел Фельгенгауэр: Сочинять – это давняя традиция Минобороны

Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр — о том, зачем Минобороны выдало скриншот из игры за разведданные.
Ранее Sobesednik.ru писал, что Министерство обороны России выпустило пресс-релиз, где обвинило США в прямом содействии ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство»; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru]. Однако позднее выяснилось, что кадры, якобы подтверждающие связи американских военных с боевиками, оказались подделкой: одна из фотографий совпала со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.
Как сообщает Lenta.ru, в ответ на критику в СМИ Минобороны заявило, что нашло виновника, ответственного за публикацию скриншота, и наказало его соответствующим образом. Однако сам текст о взаимодействии США с террористами со страницы министерства так и не удалили.
Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле призывают не преувеливать ошибку военного ведомства и не считать ее чем-то непоправимым, передает «Интерфакс».
По мнению независимого военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, подобная ситуация действительно не является чем-то из ряда вон выходящим для Минобороны РФ, поскольку традиция преувеличивать и искажать факты прослеживется еще со времен Советского Союза:
— Это нормально. Это обычная практика — поставлять фальсифицированные разведданные. На этом основано вообще все функционирование Минобороны и его разведывательных органов. То есть сочинять — это давняя традиция еще с советских времен. Вся ошибка была в том, что это опубликовали в интернете. Обычно это все идет в Кремль, где ничего проверить нельзя, где всю эту лажу кушают и считают правдой. Вот в чем ошибка.
Очевидно, что вранье не в том, что их кадры — это скриншоты, а в том, что все это изначально неправда: никакого взаимодействия между американцами и ИГ нет и быть не может. Это все вранье с первого и до последнего слова. Поэтому и доказательств быть не может, но их сочиняют. Им просто не надо было публиковать, надо было послать Путину, как обычно они это делают, и он бы в это поверил. Президент вообще постоянно цитирует враки, которые сочиняет генштаб. Они это делают не просто так, не ради искусства, а чтобы добиваться повышения военных расходов. Для этого надо выдумывать угрозы. Это modus operandi Минобороны, а не какая-то ошибка.
Эксперт подчеркнул, что подобное не могло бы произойти ни в одной другой стране мира, поскольку повсеместно информация военных ведомств подвергается тщательному контролю со стороны общества и независимых экспертов:
— Чтобы ограничивать аппетиты военных существуют вещи, называемые гражданским контролем. Когда есть и законодательный контроль, и военные эксперты, которые оценивают то, что выдают военные, а те, естественно, во всем мире стараются преувеличивать угрозы. Это нормально для военных. Но у нас никакого контроля нет вообще. Они абсолютно безконтрольны и заврались вконец. Ведь понятно, что это настолько серьезное преступление — взаимодействие с врагом на поле боя — это статья на смертную казнь в Америке. Понятно, что ни один военный никогда этого делать не будет. Ни при каких условиях. Угроза слишком велика.
По мнению Фельгенгауэра, выдуманные угрозы военного ведомства становятся поводом для выкачивания денежных средств из государства, которое в конечном итоге может оказаться разоренным российскими армией и флотом:
— Вообще, западная военная угроза, как и южная, и северная, и восточная — они выдуманы. Сейчас тратятся триллионы рублей на то, чтобы противостоять выдуманной угрозе: дивизии размещают на Чукотке, на острове Врангеля строят базы. Нужно это? Нет, не нужно. Это напрасно истраченные деньги. Россия тратит раза в два больше на оборону, чем США. От ВВП, конечно, не в абсолютных числах. Но нагрузка на страну, на экономику — совершенно чудовищная. Но то же самое происходило и в СССР. Такие военные усилия, чисто советские, по сути, достигаются советскими же способами. Путем создания, выдумывания или преувеличения сущестующих угроз каждый раз. Так работают российские военные. Ведь самый главный враг у нас — армия и флот, которые разорят, несомненно, Российскую Федерацию и разрушат ее без всякой войны. Их способы действия не изменились совсем.
Мне рассказывали высокопоставленные сотрудники Минобороны и нашей разведки о том, как это все происходило в советское время. Да точно так же: из газет вырезали какую-то фигню, выдавали ее под видом разведданных и слали в Кремль. А потом Путин рассказывает, что по всей России генетические какие-то пробы собирают, чтобы создать оружие. А это тоже с первой до последней буквы абсолютное вранье, поскольку сделать такое оружие невозможно, ведь элементарные законы природы это запрещают. Главное, что сейчас они сдуру опубликовали это в интернете, и произошел случай гражданского контроля, что вообще-то в их системе не предусмотрено. Теперь, собственно, Минобороны ничего особенно и не сделало, картинки поменяло, но врать они не перестали. И не перестанут.
Военный обозреватель подчеркнул также, что данная ситуация едва ли изменит политику российских властей в отношении Минобороны, а виновные в подделке разведданных так и останутся сидеть в своих креслах.
— Конечно, никого не отправят в отставку. Не знаю, найдут какого-нибудь парнишку и уволят. А увольнять надо начальников и проводить существенные организационные реформы, которые сделают невозможным такое вранье, — добавил Павел Фельгенгауэр.