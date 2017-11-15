Павел Фельгенгауэр: Сочинять – это давняя традиция Минобороны

Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр — о том, зачем Минобороны выдало скриншот из игры за разведданные.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Министерство обороны России выпустило пресс-релиз, где обвинило США в прямом содействии ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство»; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru]. Однако позднее выяснилось, что кадры, якобы подтверждающие связи американских военных с боевиками, оказались подделкой: одна из фотографий совпала со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.

Как сообщает Lenta.ru, в ответ на критику в СМИ Минобороны заявило, что нашло виновника, ответственного за публикацию скриншота, и наказало его соответствующим образом. Однако сам текст о взаимодействии США с террористами со страницы министерства так и не удалили.

Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле призывают не преувеливать ошибку военного ведомства и не считать ее чем-то непоправимым, передает «Интерфакс».

По мнению независимого военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, подобная ситуация действительно не является чем-то из ряда вон выходящим для Минобороны РФ, поскольку традиция преувеличивать и искажать факты прослеживется еще со времен Советского Союза:

— Это нормально. Это обычная практика — поставлять фальсифицированные разведданные. На этом основано вообще все функционирование Минобороны и его разведывательных органов. То есть сочинять — это давняя традиция еще с советских времен. Вся ошибка была в том, что это опубликовали в интернете. Обычно это все идет в Кремль, где ничего проверить нельзя, где всю эту лажу кушают и считают правдой. Вот в чем ошибка.

Очевидно, что вранье не в том, что их кадры — это скриншоты, а в том, что все это изначально неправда: никакого взаимодействия между американцами и ИГ нет и быть не может. Это все вранье с первого и до последнего слова. Поэтому и доказательств быть не может, но их сочиняют. Им просто не надо было публиковать, надо было послать Путину, как обычно они это делают, и он бы в это поверил. Президент вообще постоянно цитирует враки, которые сочиняет генштаб. Они это делают не просто так, не ради искусства, а чтобы добиваться повышения военных расходов. Для этого надо выдумывать угрозы. Это modus operandi Минобороны, а не какая-то ошибка.

Эксперт подчеркнул, что подобное не могло бы произойти ни в одной другой стране мира, поскольку повсеместно информация военных ведомств подвергается тщательному контролю со стороны общества и независимых экспертов:

— Чтобы ограничивать аппетиты военных существуют вещи, называемые гражданским контролем. Когда есть и законодательный контроль, и военные эксперты, которые оценивают то, что выдают военные, а те, естественно, во всем мире стараются преувеличивать угрозы. Это нормально для военных. Но у нас никакого контроля нет вообще. Они абсолютно безконтрольны и заврались вконец. Ведь понятно, что это настолько серьезное преступление — взаимодействие с врагом на поле боя — это статья на смертную казнь в Америке. Понятно, что ни один военный никогда этого делать не будет. Ни при каких условиях. Угроза слишком велика.

Павел Фельгенгауэр // Фото: Стоп-кадр с YouTube

По мнению Фельгенгауэра, выдуманные угрозы военного ведомства становятся поводом для выкачивания денежных средств из государства, которое в конечном итоге может оказаться разоренным российскими армией и флотом:

— Вообще, западная военная угроза, как и южная, и северная, и восточная — они выдуманы. Сейчас тратятся триллионы рублей на то, чтобы противостоять выдуманной угрозе: дивизии размещают на Чукотке, на острове Врангеля строят базы. Нужно это? Нет, не нужно. Это напрасно истраченные деньги. Россия тратит раза в два больше на оборону, чем США. От ВВП, конечно, не в абсолютных числах. Но нагрузка на страну, на экономику — совершенно чудовищная. Но то же самое происходило и в СССР. Такие военные усилия, чисто советские, по сути, достигаются советскими же способами. Путем создания, выдумывания или преувеличения сущестующих угроз каждый раз. Так работают российские военные. Ведь самый главный враг у нас — армия и флот, которые разорят, несомненно, Российскую Федерацию и разрушат ее без всякой войны. Их способы действия не изменились совсем.

Мне рассказывали высокопоставленные сотрудники Минобороны и нашей разведки о том, как это все происходило в советское время. Да точно так же: из газет вырезали какую-то фигню, выдавали ее под видом разведданных и слали в Кремль. А потом Путин рассказывает, что по всей России генетические какие-то пробы собирают, чтобы создать оружие. А это тоже с первой до последней буквы абсолютное вранье, поскольку сделать такое оружие невозможно, ведь элементарные законы природы это запрещают. Главное, что сейчас они сдуру опубликовали это в интернете, и произошел случай гражданского контроля, что вообще-то в их системе не предусмотрено. Теперь, собственно, Минобороны ничего особенно и не сделало, картинки поменяло, но врать они не перестали. И не перестанут.

Военный обозреватель подчеркнул также, что данная ситуация едва ли изменит политику российских властей в отношении Минобороны, а виновные в подделке разведданных так и останутся сидеть в своих креслах.

— Конечно, никого не отправят в отставку. Не знаю, найдут какого-нибудь парнишку и уволят. А увольнять надо начальников и проводить существенные организационные реформы, которые сделают невозможным такое вранье, — добавил Павел Фельгенгауэр.