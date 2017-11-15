Крыша протекла. На "реновацию" здания Госдумы потратят 57 млн

Депутаты Госдумы потратят на ремонт протекающей крыши и расширение зала заседаний 57 млн рублей, узнал Sobesednik.ru.

Жильцы аварийных домов по всей России могут им только позавидовать.

Депутаты Госдумы продолжают тратить бюджетные деньги в крупных размерах. В 21,5 млн рублей обойдется реконструкция крыши здания парламента, которая протекла этим летом. Народные избранники решили на этом не останавливаться и заодно расширить зал заседаний за 35,8 МЛН руб­лей. Общая сумма «реновации» 57 млн рублей.

О таком размахе избиратели, живущие в куда более ветхих домах, могут только мечтать. Федеральная программа переселения граждан из аварийного фонда подходит к концу, а такового все еще достаточно. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в России 11 миллионов квадратных метров «аварийки». Переселению подлежат жители только тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, остальные должны ремонтировать за свой счет регионы. Но денег на это нет.

Например, в поселке Лом Рыбинского района Ярославской области 6 аварийных домов, в которых живут 15 семей, буквально трещат по швам. В Ломе построили новый многоквартирный дом, куда можно было бы переселить жильцов, но цена вопроса – 30 млн рублей.

– Откуда у нас такие деньги? – разводит руками глава Ломовской сельской администрации Николай Ситников. – У нас годовой бюджет – 12 миллионов. Отправили письмо в областной департамент строительства. Надеемся, помогут.

Таких домов в одном только Рыбинском районе много, и, скорее всего, жителям Лома этой зимой переезд не светит. Депутаты Госдумы вряд ли поймут – их-то крышу точно починят.

Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017 под заголовком «Крыша протекла».