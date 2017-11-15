Дмитрий Песков прокомментировал клип про Владимира Путина

Дмитрий Песков назвал клип на песню «Дядя Вова» проявлением симпатии по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Слова пресс-секретаря президента РФ передает РБК. Сам Дмитрий Песков признался, что не видел клипа, но отметил, что подобные видеоролики свидетельствуют о доверии самых разных частей населения президенту: «Самые разные есть проявления симпатий и у взрослого поколения, и у старшего поколения, и у молодого поколения — самые разные способы проявления симпатий к президенту».

Напомним, что видеоклип «Дядя Вова» был опубликован 10 ноября на странице депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко в Facebook. В своей записи она заявила, что воспевающие в клипе Владимира Путина дети «точно понимают, что за это голубое мирное небо их прадеды когда-то так самоотверженно боролись здесь, на сталинградской земле».