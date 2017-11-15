Дмитрий Песков прокомментировал использование МО скриншота из игры

Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на использование Минобороны скриншота из игры, выданного за фото боевиков.

Слова пресс-секретаря президента РФ приводит «Медуза». По мнению Пескова, Минобороны в случае совершения каких-либо ошибок оперативно их устраняет, поэтому нет смысла обращать внимание на использование оборонным ведомством скриншота из игры, который был выдан за снимок террористов ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

В Министерстве обороны заявили, что их сотрудник, использовавший этот скриншот, будет наказан соответствующим образом. Напомним, что в твиттере и фейсбуке Минобороны РФ был опубликован снимок, якобы сделанный 9 ноября, который будто бы доказывает связь боевиков и США. Одним из предоставленных «доказательств» был скриншот из мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».