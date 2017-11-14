Земельный передел назревает из-за "бани Золотова" на Валдае

Каким образом у главы Росгвардии Виктора Золотова земля уплывает из-под ног, узнал Sobesednik.ru.

В небольшой деревушке Ящерово, что неподалеку от валдайской резиденции Путина, назревает очередной земельный передел.

Непонятные колышки и столбики появились на самом берегу заповедного озера, на участке с кадастровым номером 53:03:1203001:192. Там, где раньше стояла так называемая баня Золотова, который долгие годы возглавлял Службу безопасности президента, а сегодня руководит всей Росгвардией страны.

На самом деле это была не баня, а скорее эллинг для лодок, но появился этот деревянный сруб шесть лет назад именно у коттеджного комплекса, оформленного на семью Виктора Золотова (его самого, его жену и сына).

Тот самый сруб в Ящерово

Несколько лет местные жители добивались сноса незаконной постройки. Но сначала прокуратура не могла найти ее собственника, потом тянул с решением суд, пока, наконец, прошлой весной банестроитель сам добровольно не разобрал строение по бревнышку. Вероятно, чтобы свое имя в приговоре не светить. Правда, стройматериалы в дальний ящик не спрятал. Так и лежат эти бревна неподалеку, ждут, когда их снова пустят в дело.

А пока в ход идут колышки поскромнее, в окрестностях бани земля уже помечена небольшими столбами. Огромный участок – 33 га. Последнее в округе место, где простые жители Ящерово могут свободно купаться и собирать землянику.

– Про колышки я не в курсе, – заверил «Собеседник» директор Валдайского национального парка Виктор Соколов. – И вообще, это не наша территория. Этот участок еще в 90-е перевели в категорию «земли поселений».

– Если где и появились какие свежие колышки, то их поставили граждане, имеющие право на получение там земли, – пояснил глава местной администрации Валентин Мячин. – Этот участок продан, и новый собственник имеет полное право свою землю перепродавать. Закон нигде не нарушен. Так же как и баня у воды стояла по закону, это ведь не капитальное строение было.

Те самые колышки (столбики)

Правда, баня стояла у Золотова за забором, но, видимо, на Валдае, если строение не капитальное, его вполне можно ставить даже на чужой земле. Кстати, о земле. Согласно свежим выпискам из Росреестра, застолбленные 33 га являются особо охраняемой территорией, выделенной не для поселений, а для природного национального парка. И никакой новый собственник в документах не указан.

Так выглядит место после разборки «бани Золотова»

Не исключено, что лакомый участок действительно, как признались местные власти, распилят по частям и перепродадут. А потом задним числом эти сделки легализуют. В чьих интересах? Можно только предполагать, но вплотную к спорной земле примыкают земельные наделы не только Золотовых, но и жен директора ФСБ Александра Бортникова и экс-советника Путина Сергея Ушакова. А по соседству поселились тульский губернатор Алексей Дюмин, кремлевский завхоз Александр Колпаков и прочие уважаемые президентом люди. Простых смертных в эту особо охраняемую компанию вряд ли подселят. И закон уже никого не колышет: место колышков скоро снова смогут занять бревна той самой «бани Золотова».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017 под заголовком «"Баню Золотова" уже застолбили».