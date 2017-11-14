Свидетель высокого полета. Явится ли Сечин на суд над Улюкаевым?

Будет ли глава «Роснефти» доставлен в суд принудительно? Sobesednik.ru разбирался в ситуации.

«Ты Сечина видишь? И я нет. А пишут, что он здесь», – недоумевали журналисты в здании Замоскворецкого суда Москвы, где слушается дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Одно из информагентств по ошибке распространило новость о прибытии для дачи показаний руководителя нефтяной компании. Но на заседание 13 ноября он так и не явился.

Как выяснилось, повестку о вызове в качестве свидетеля Игорю Сечину вручить не удалось. Почтальоны добраться до тела передвигающегося под охраной и с мигалкой топ-менеджера «Роснефти» не смогли. А в компании в просьбе принять официальное уведомление для босса судебным приставам отказали.

Можно было бы попытаться передать повестку через близких родственников. Но где искать новую молодую жену Сечина, тоже неясно. «Журналисты-дебилы», по выражению пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, писали, что она катается на личной роскошной яхте за $150 млн, но Басманный суд признал эти сведения порочащими честь и достоинство. Так что в погоню за судном приставам было отправляться бессмысленно.

Как объяснить нежелание Сечина являться в суд? Не в бумажке же дело: о вызове было широко известно.

Так что игнорирование заседания – это демонстративное проявление неуважения к суду. Глава «Роснефти» дает понять, что он выше всех формальных институтов власти: судей, депутатов и министров. Однако Сечин – ключевой свидетель обвинения. Лично, по версии следствия, передававший $2 млн Улюкаеву.

Право защиты допрашивать свидетеля обвинения предусмотрено международными актами, говорит управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Неявка Сечина может служить основанием для обжалования приговора, в том числе в ЕСПЧ. Но в России нет практики привода высокопоставленных свидетелей – суд это может делать, но не обязан, сетует Старинский.

Так что надежда лишь на гражданскую ответственность самого Сечина. Журналисты даже заключили между собой пари на шоколадки: явится или нет.

Ну а пока суду остается рассматривать улики: помятую коробку с долларами и пропахший колбасой саквояж. Сами знаменитые мясные изделия «от Иваныча» ввиду ограниченности срока хранения уже уничтожены. Каким способом – неизвестно. Не сообщается и о судьбе вина, презентованного Улюкаеву перед тем, как сдать его в руки ФСБ.