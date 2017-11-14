Путин выступит перед парламентом после назначения Совфедом выборов

В Совете Федерации рассказали, когда президент может выступить с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Кремль может перенести ежегодное послание президента РФ к парламенту с декабря 2017-го на февраль 2018 года.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате парламента РФ, дата обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию может быть назначена сразу после того, как Совфед назначит дату выборов главы государства.

Кроме того, уточняется, что, по словам сенатора Алексея Александрова, скорее всего, Совфед назначит выборы президента на заседании 15 декабря.