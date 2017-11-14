Полонский предложил снести тюрьмы из-за переживаемых осужденными ужасов

Во время пресс-конференции Сергей Полонский заявил, что он уверен в своих шансах занять второе место на президентских выборах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что избежавший тюрьмы бизнесмен Сергей Полонский объявил о своем намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Однако позднее в ЦИК заявили о невозможности участия бизнесмена в избирательной кампании, поскольку наказанный за преступление пятью годами лишения свободы и более, «поражается в правах» на избрание сроком на 10 лет.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», выступая перед журналистами на пресс-конференции, Сергей Полонский заявил, что уверен, что именно он сможет занять второе место на президентстких выборах.

Кроме того, бизнесмен выступил с критикой российских тюрем и предложил уничтожить старую систему тюремных наказаний.

«"Матросскую тишину", "Лефортово", все тюрьмы надо снести и забыть как страшный сон. Кто не был в СИЗО, тот не поймет всего ужаса. В женском СИЗО женщины, матери спят на полу. Надо делать революцию в старой "гулаговской системе"», — приводит слова Полонского издание.