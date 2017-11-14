Как семья Тельмана Исмаилова снабжала Кремль элитной выпивкой

Чем семья Тельмана Исмаилова спаивала российский политический бомонд, выяснил Sobesednik.ru.

На прошлой неделе суд заочно арестовал экс-владельца Черкизовского рынка за организацию убийств. Эти подозрения до последнего не мешали чиновникам пользоваться услугами семьи Тельмана Исмаилова.

Без вина виноватые

1 ноября Управление делами президента опровергло информацию о закупке для Государственной думы элитного алкоголя по 1,5 млн рублей за бутылку. Впервые об этом тендере рассказал гражданский журналист Александр Скворцов.

– Эта информация не соответствует действительности, – пояснила представитель Управделами Елена Крылова. – Такова стоимость не одной бутылки, а целой партии. Прежде чем давать информацию, необходимо изучить конкурсную документацию.

«Собеседник» эту документацию изучил. Кремлевский «Комбинат питания №4» действительно месяц назад заключил договор на поставку алкогольной продукции, причем для нужд не только Госдумы, но и Совета Федерации вместе со Счетной палатой. Размер контракта и правда 1.499.000 рублей, но… с правом увеличить эту сумму.

А приложением к договору стал прейскурант с ассортиментом продукции поставщика, которая должна прийтись по вкусу депутатам. И там мы видим не только винтажный белый брют «Дом Периньон» 2005 года (91.140 руб.), изящное виски «Хайленд Парк» 1971 года (337.480 руб.) и коньяк «Тессерон Экстрем» (450.000 руб.), но и самое дорогое в мире современное вино линейки «Романе-Конти» 2001, 2002 и 2005 годов за 1.223.255, 1.335.840 и 1.509.145 рублей соответственно (на фото). Это стоимость квартиры в каком-нибудь областном центре.

Закупать спиртное Кремль вынуждает «непреодолимая сила»

В Кремле уверяют, что заказали пока алкоголь подешевле и не на всю положенную сумму. Но тут остается только верить на слово. Между тем в этой коллизии интересны не только содержание и исполнение контракта, но и история его заключения.

ЧП в Госдуме

Как сказано на сайте zakupki.gov.ru, закупка алкогольных напитков для депутатов «осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Спору нет, это очень по-русски: чрезвычайную ситуацию водкой заливать. Но что такого чрезвычайного стряслось в Госдуме, что для этого пришлось подобный тендер проводить? Какая «непреодолимая сила» тянет их выпить? Цунами? И надо бутылки с просьбой о помощи в воду бросать? Или у кого-то для голосования за предложения «Единой России» кнопку так сильно заело, что срочно надо спиртом смазать? А может, кому-то после просмотра «Матильды» потребовалось неотложное «медицинское вмешательство»? Что случилось?

Даже экс-вице-спикеру Сергею Железняку (в центре) иногда нужна поддержка электорат

// Стоп-кадр YouTube

А случилось то, что по закону при такой формулировке контракт можно заключать без всякого конкурса с конкретным поставщиком. Чтобы сделать приятное не только депутатам, но и этому самому поставщику.

Медведеву – подешевле

А поставщик у нас (точнее, у них) – компания «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт» (AST), созданная еще в 90-е годы бывшим владельцем Черкизона Тельманом Исмаиловым. Несмотря на формальное банкротство рыночного олигарха, вплоть до этого лета в числе учредителей AST оставались его сыновья и племянник, да и сегодня компания официально переписана на их партнеров.

По данным Росстата, выручка этого дистрибьютора элитного алкоголя за прошлый год чуть-чуть недотянула до 12 млрд. Часть этой суммы получена в результате именно гос- контрактов, в основном также заключенных без конкурса «вследствие аварии» и прочих катаклизмов. Такое загадочное везение «Собеседнику» в AST прокомментировать отказались.

Среди их заказчиков – не только «Комбинат питания №4», обслуживающий парламент (причем в предыдущих контрактах цена за бутылку красного французского переваливает уже за 1,7 млн р­ублей).

Есть в списке клиентов, например, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (председателю его совета директоров Борису Грызлову для создания ракет «воздух – воздух» понадобилось четыре «Вдовы Клико», шесть бутылок 15-летнего виски «Макаллан Файн» и прочие алкогольные изыски З­апада).

А вот в МИДе предпочитают соблазнять дипломатов коньячком «Мартель ХО Экстра Олд» 40-летней выдержки по 13 тысяч рублей за бутылку. Сравнительно дешево, но все равно непатриотично. А как же дагестанская «Лезгинка»? Впрочем, закупили в ведомстве Лаврова и полторы тысячи 50-граммовых шкаликов водки «Русский Стандарт Голд». Тот же водочный бренд предпочитают и в Службе внешней разведки, а еще шефу СВР Сергею Нарышкину пришлись по вкусу мексиканская текила, итальянское мартини и вино из Азербайджана.

Тельман Исмаилов // Фото: Global Look Press

В такой атмосфере трудно сохранять трезвую голову и в правительстве. Этой весной семья Тельмана Исмаилова через кремлевский «Комбинат питания №3» завезла в Белый дом две дюжины вполне бюджетных (до 4800 руб.) бутылок «Хеннесси», 60 бутылок «Кьянти» и прочий горячительный импорт. Разумеется, как подчеркнуто в документах, не для развлечения премьер-министра, а исключительно «для предотвращения угрозы возникновения» чрезвычайных ситуаций. Вот только, судя по решениям, которые принимают наши чиновники и депутаты, помогает это не очень. А может быть, даже наоборот.

Оленя заказывали?

К элитной выпивке положена элитная закуска. Тот же кремлевский «Комбинат питания №4», который поставляет на Охотный Ряд алкоголь, снабжает аппарат Государственной думы и соответствующим питанием. Очередной контракт на заданную тему был заключен 29 сентября. Согласно официальным документам планируется, что в этом году только во время официальных парламентских мероприятий (вроде визита в Думу очередного министра) на хлеб-соль будет потрачено более 9 млн рублей. Впрочем, хлеб-соль – это образно говоря.

Пробежимся по прейскуранту: натуральный рулет из белуги с зернами горчицы и мака (870 руб. за порцию), осетрина горячего копчения с креветками

(1140 руб.), стерлядь «Волжская» паровая (1370 руб.), семга, фаршированная креветками, под икорным соусом (1200 руб.), вырезка телячья с белыми грибами (1305 руб.), запеченная утиная грудка с соусом из красного вина с диким рисом (1089 руб.)... В качестве десерта можно выбрать ладью из ананаса с фруктами (виноград, клубника, ежевика и т.п.) или каскад из шоколада с ягодной тарелкой (1478 руб.).

Самое дорогое в меню лакомство – фуа-гра с апельсиновым соусом (2002 руб. за 100 г). Предлагается и медальон из вырезки оленя с оливками и сыром (всего 1076 руб.) – популярное в последнее время среди политиков блюдо. Например, на посиделки с участием мэра Москвы Сергея Собянина подают не только суп-крем из морепродуктов, лангустинов и раковых шеек или какой-нибудь террин из телятины с маринованными белыми грибами и соусом «Манго», но и самый настоящий филей оленя с соусом «Пепе Верди». Все это – под коньячок 25-летней выдержки. Мэру нравится.

И только спикера Госдумы Вячеслава Володина потчуют по-особому. Еще в январе служба хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны заключила договор «на оказание услуг по предоставлению безопасного питания» председателю нижней палаты парламента. Контракт должен был действовать до конца года, но положенные ему договором 230 тысяч рублей господин Володин сумел безопасно прокушать уже к июлю. Теперь, видимо, его жизнь находится под угрозой переесть оленины и перебрать пресловутого «Р­омане-Конти».

Цифра

268 млн рублей только официально и только в этом году заработала на госконтрактах фирма AST.

СКРИН-Контрагент

Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017 под заголовком «В Кремле не признают свое вино».