Карякин и Малкин в соцсетях поддержали идею Овечкина создать Putin Team

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил своим подписчикам, что уже давно поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 3 ноября капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своем Instagram объявил о решении создать общественное движение «Команда Путина».

Как сообщил на странице в соцсети Twitter шахматист Сергей Карякин, он полностью поддерживает инициативу Овечкина и готов присоединиться к Putin Team.

«Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде!» — сообщил подписчикам российский гроссмейстер.

Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin team. Я в команде! pic.twitter.com/OvMuVwTZui — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 13 ноября 2017 г.

Кроме того, с поддержкой «Команды Путина» выступил также и хоккеист Евгений Малкин, выложивший общее фото с Владимиром Путиным в своем Instagram.