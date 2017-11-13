Судьбоносная речь. Зачем переносят послание Путина парламенту

Политолог Константин Калачев — о том, зачем могут перенести послание президента к Федеральному собранию.

Ранее Sobesednik.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре 2017 года. Предположительно, встреча президента с журналистами произойдет уже 14 декабря.

Кроме того, как сообщает РБК, Кремль может перенести ежегодное послание президента к Федеральному собранию на февраль 2018 года. Издание уточняет, что это станет не совсем стандартной ситуацией, поскольку обычно обращение Путина к парламенту происходит до большой пресс-конференции в конце года.

По словам политолога Константина Калачева, такой ход Кремля вполне оправдан и предсказуем, поскольку именно на большой пресс-конференции Владимир Путин может объявить о своем намерении баллотироваться на пост президента России, а ежегодное послание к Федеральному собранию станет отличной площадкой для изложения стретегических идей:

— Большая пресс-конференция 14-го декабря — это как новая точка отсчета, точка входа в предвыборную кампанию. А обращение к парламенту — это, собственно говоря, послание, которое должно представить нам образ будущего России на следующие 6 лет. То есть вполне логично, что в рамках разработанной драматургии выборной кампании обращение отнесут на период уже после Нового года и зимних праздников, поскольку оно будет носить принципиальный характер. Это послание будет давать ориентиры, задавать доминанты и тренды на ближайшие годы. Это очевидно. То есть это не обычное ежегодное обращение Путина к парламенту, а судьбоносное послание, поскольку в данном случае Путину нужно будет говорить не только про прошедший год и год будущий, не только о краткосрочных, но и о среднесрочных и долгосрочных перспективах страны. Так что здесь как раз все действия, связаные с большой пресс-конференцией и посланием к Федеральному собранию, продиктованы предвыборной кампанией.

Кроме того, перенос ежегодного послания президента на февраль может быть объяснен еще и тем, что у недовольных политикой Владимира Путина останется гораздо меньше времени для критики.

— Я думаю, чем меньше времени пройдет между программным обращением и выборами, тем меньше будет возможность для критики. То есть логика выборной кампании заставляет действовать именно так, — отметил Калачев.

Константин Калачев // Фото: Стоп-кадр с YouTube

Политолог также подчеркнул, что обращение Путина к Федеральному собранию затронет важнейшие внутриполитические проблемы России:

— Это не просто обращение, это програмное обращение. На самом деле, излагать программу уже на входе в кампанию, наверное, неправильно. Она должна быть проработана с учетом запросов, с учетом текущих вызовов. Оно должно быть концептуальным и задавать повестку будущего. В этом логика. Большая пресс-конференция должна будет ответить на все возможные вопросы, отметить приоритеты, а потом уже Путин сможет изложить развернутую программу во время своего послания. А о чем должен говорить человек, который обозначает ориентиры на ближайшие 6 лет? Необходимо будет показать, какие драйверы развития будут использованы, чего ждут люди. О политическом и социально-экономическом положении страны, об экономическом росте, приоритетах развития, о том, как будут решаться вопросы, входящие в топ проблем, волнующих население. Ясно, что в данном случае тема внешней политики уже отработана донельзя, уже исчерпана. В большей степени надо говорить о внутренних проблемах: о социальной защищенности, о развитии регионов, о внимании к нуждам обычных граждан. Должны быть и экономические доминанты, и социальные темы, и темы образования, здравоохранения озвучены.

Однако, по словам Константина Калачева, президент не должен забывать о том, что даже поддерживающая его часть населения страны чувствует необходимость перемен, именно поэтому предвыборные обещания Путина должны заставить народ увидеть в нем сторонника преобразований.

— Понятно, что Путину нужна яркая, короткая, динамичная кампания. Растягивать ее нет никакого смысла. К Путину у нас уже сформировалось отношение. И у сторонников, и у критиков. Однако даже те люди, которые одобряют его деятельность, видят, что уже назрели какие-то перемены. Собственно говоря, он должен показать, может ли он быть генератором этих перемен. Ведь если так все будет продолжаться, мы можем безнадежно отстать. Соответственно, нужна экспансия социального оптимизма, нужно внушить людям веру в светлое будущее. Нужно предъявить программу, в которую население поверит, которая будет реализована. Это не так просто. Это требует времени.