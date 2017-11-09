Букмекеры предсказывают большую вероятность участия Собчак в выборах

Букмекеры почти уверены, что Ксения Собчак не захочет снять свою кандидатуру с выборов 2018 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак намерена баллотироваться в президенты РФ в 2018 году. Выборы пройдут в марте 2018 года. Владимир Путин пока не заявил о своем намерении идти на выборы.

Как пишет портал American Sport, букмекеры из компании «1хСтавка» принимают ставки на то, что Собчак не снимет свою кандидатуру с выборов с коэффициентом 1,25%. С коэффициентом 3,54% принимаются ставки на то, что Собчак снимет свою кандидатуру. Так, вероятность того, что Собчак снимет свою кандидатуру, составляет всего 28,2%.

Отмечается, что ставки на исход выборов президента пока не принимаются.