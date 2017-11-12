В Киеве начался "Марш возмущенных", возглавляемый Михаилом Саакашвили

В Киеве начался «Марш Возмущенных», который ранее анонсировал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Об этом сообщает «Украинская правда». На Михайловской площади, где собрались сторонники Саакашвили, собралось несколько сот человек с флагами Украины и «Правого сектора» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru]. Участники акции требуют принять закон об импичменте президента Украины и создать антикоррупционный суд. Об этом сообщил соратник Саакашвили Сакварелидзде: «Даем (власти) время до 3 декабря. Если не примут - собираем людей и объявляем "народный импичмент».

Во время своего выступления экс-президент Грузии заявил о «реальной опасности» своих акций для украинских властей: « Мы реально пытаемся осуществить переворот, но это переворот сознания, а не в государстве". "Мы пройдем маршем до площади Конституции, и там на вече объявим следующий план действий».