Власти ЯНАО объяснились по поводу унитаза из Италии за 8 млн

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) объяснили покупку унитаза за 8 миллионов рублей для «резиденции губернатора».

«Новая газета» сообщила, что инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» на бюджетные деньги отремонтировал гостиничный комплекс возле Салехарда, который местные жители называют «резиденцией губернатора». Ремонт обошёлся в 18 миллионов рублей, причём 8 миллионов из этой суммы ушли на «эксклюзивный унитаз, изготовленный по спецзаказу» в Италии.

Как говорилось в материале, этот отель используют члены семьи губернатора Дмитрия Кобылкина.

11 ноября пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова сообщила, что ремонт в гостинице «Ямальский» проводился несколько лет назад. Цену сантехники она объяснила тем, что гостиничный комплекс «является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей».

При этом Хлопунова сказала, что фонд «Ямал» уже готовит судебный иск против «Новой».

«Будем комментировать документ, не будем комментировать намерения», — сказал РИА «Новости» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.