Владимир Путин призвал подождать с разговором о его новом сроке

Глава РФ Владимир Путин пообещал поговорить на тему своего выдвижения в президенты, когда придёт время.

Журналист спросил Владимира Путина на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге о его планах на выборы-2018: «Когда уже наконец? Мы уже устали ждать» На это российский лидер ответил: «Время придёт, поговорим на эту тему».

Как ранее писал Sobesednik.ru, 11 ноября Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подписали совместное заявление, договорившись координировать действия своих военных в Сирии.

Полноценной встречи между Путиным и Трампом, как ожидалось, так и не состоялось. По словам Путина, им всё же удалось обсудить самые важные вопросы «на ногах».

«Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком, и с определёнными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло», — цитирует президента РИА «Новости».

Владимир Путин также сказал, что отсутствие отдельной встречи с Трампом свидетельствует о том, что отношения РФ и США по-прежнему находятся в кризисе.