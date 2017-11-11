Путин и Трамп на саммите АТЭС подписали документ по Сирии

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили совместное заявление по Сирии на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что подписанный Путиным и Трампом документ подготовили эксперты РФ и США специально ко встрече во Вьетнаме. В субботу, 11 ноября, его согласовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В заявлении лидеров двух стран говорится о том, что РФ и США будут согласовывать свои действия по борьбе с террористами в Сирии, чтобы обеспечить безопасность своих военных.

По данным ТАСС, Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон провели короткую встречу на одной из площадок саммита АТЭС — в отеле «Фурама».

10 октября Sobsednik.ru писал, что Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки на общей фотосессии во время торжественного вечернего приёма. Полноценного общения между ними не состоялось.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 10 и 11 ноября в гостиничном комплексе InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Тема саммита — «Создание новой движущей силы, объединение в стремлении к общему будущему».