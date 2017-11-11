Крымские власти выступили против визита инспекторов из США

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что иностранные военные эксперты не посетят полуостров без разрешения РФ.

10 ноября Минобороны Украины сообщило, что 13 ноября в страну прибудут военные специалисты из США, Канады и Дании, которые изучат военно-политическую ситуацию в центральном и юго-восточном регионах государства.

«Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию автономной республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией», — цитирует ТАСС заявление украинских военных.

11 ноября Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара сказал RT, что заявление Минобороны Украины является новой попыткой посягательства Киева на территориальную целостность РФ.

«Мы прекрасно понимаем, что никаких американцев без согласия нашей страны на территории Республики Крым не будет. К нам неоднократно уже приезжали представители США, среди которых были журналисты и общественные деятели. Действительно, мы ждём гостей со всего мира, но не в контексте тех заявлений, которые сегодня делает Украина», — заявил Владислав Ганжара, добавив, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда, никого здесь мы не ждём».