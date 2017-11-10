Владимир Путин прибыл во Вьетнам для саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин прилетел во вьетнамский Дананг, где примет участие в саммите АТЭС.

По информации РИА «Новости», Путин за время саммита проведет встречу с членами делового совета. Также сообщалось о ряде двусторонних встреч на полях саммита, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Однако на настоящий момент информация о проведении переговоров между главами США и РФ не подтверждена.

Ранее представители Кремля и Белого дома сообщали о возможности проведения встречи между Путиным и Трампом во время саммита АТЭС. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что это общение является хорошим шансом обменяться мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня.