В Госдуме предложили вернуть продовольственные рынки на улицы

Депутаты ЛДПР предложили вернуть продовольственные рынки на улицы для поддержки фермерских хозяйств.

Об этом сообщает «Парламентская газета». Член фракции ЛДПР Кирилл Черкасов отметил, что такая инициатива мотивирована желанием поддержать небольших производителей и фермеров, у которых мало возможностей представить свой товар на прилавках крупных сетей: «В целом создание системы фермерских рынков может дать фермерам возможность сбывать свою продукцию по более низкой цене, а от этого в конечном итоге выиграет потребитель».

Черкасов привел аргументы в пользу своей позиции, назвав цены на уличных продуктовых рынках на десятки процентов ниже, чем аналогичные показатели в магазинах и в рынках, находящихся в капитальных зданиях: «Упрощая процедуру создания сельскохозяйственных рынков, мы даём фермерам возможность сбывать свою продукцию по более низкой цене. Ведь им не придётся платить большую арендную плату»