Путин и Трамп встретились на фотосессии саммита АТЭС во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп пожали друг другу руки во время саммита АТЭС.

Ранее Sobesednik.ru писал, что утром 10 ноября Владимир Путин прилетел на саммит АТЭС во Вьетнаме.

Как передает ресурс Вести.ru, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на общей фотосессии во время саммита.

Уточняется, что президенты поприветствовали друг друга и в течение несольких секунд улыбались и жали друг другу руки. Однако продолжительной официальной встречи двух лидеров на саммите так и не произошло.

Напомним, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков ранее заявлял, что во время саммита АТЭС 10 ноября президенты России и США проведут встречу, на которой обсудят международную проблематику.