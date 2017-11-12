Алла Пугачева – кандидат в президенты-2018?

Есть ли шансы у Аллы Борисовны возглавить нашу страну, попытался выяснить Sobesednik.ru.

Предстоящие президентские выборы грозят стать самыми интересными и сексуальными. Хотя бы по количеству женщин, которые готовы претендовать на кресло первого человека страны. В главы государства метят телеведущая Ксения Собчак, правозащитница, певица и поэтесса Екатерина Гордон, а недавно о своем желании занять место Путина заговорила и светская дива Анфиса Чехова. А вот пользователи интернета предложили в президенты самую известную женщину в России – Аллу Пугачеву...

«Финансами будет заниматься Боря Моисеев»

– Для пиара можно всем баллотироваться, – считает музыкант и композитор Юрий Лоза. – Реально управлять страной не может ни Собчак, ни Гордон, ни Пугачева. Давайте будем объективными: должность президента – очень серьезная, требующая сил, энергии. К тому же самое главное – наличие команды, без нее ничего не сделаешь. Десятилетиями люди набирают команду толковых людей. Представьте себе окружение Пугачевой. Придет Алла Борисовна со своей командой и начнет управлять страной. Кого мы из ее окружения поставим на ключевые позиции, какую должность доверить Киркорову? Он же занимается собой, он не будет работать для страны. А кто способен из ее окружения заниматься финансами – Боря Моисеев? Сейчас люди раздули всю эту тему по приколу. Баллотироваться можно по приколу, но не более того. Мне уже не смешно, если честно, когда такие, как Анфиса Чехова, собираются управлять страной.

Солидарна с музыкантом и Наталья Гулькина, экс-солистка группы «Мираж»:

– Это такой бред! Конечно, никого из них нельзя выдвигать в президенты. Пусть каждый занимается своим делом. Этой огромной страной, которой нет равных, должен руководить мужчина. Женщина в России думает сердцем, а президент должен думать головой. Я категорически против всех этих выдвижений.

Мы связались с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и спросили, а что он думает насчет возможного выдвижения в президенты Пугачевой.

– Ну что же Алле Борисовне опускаться до уровня Кати Гордон, – недоумевает депутат. – Она же первая, прима, зачем ей размениваться. Она, как человек опытный, за Владимира Владимировича Путина, а эти молодые ничего не понимают. По поводу женщины у власти... Такой вариант вероятен, если это будет, например, Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, человек громадного потенциала. Нужно отталкиваться не от предрассудков и половых признаков, а от способностей кандидата в президенты. У Собчак в принципе есть шансы набрать голоса. Самое главное, если наберет какие-то проценты голосов, чтобы она дальше работала со своими избирателями, не бросила их, отстаивала интересы.

«Она многое видит наперед»

Кстати, после известия о выдвижении Ксении Собчак на должность президента многие поддержали эту инициативу в шуточном формате. Не осталась в стороне и известная актриса, комик, участница Comedy Woman Марина Федункив. Актриса выложила на своей странице в социальной сети шуточные ролики на тему собственного выдвижения в кандидаты. Мы поинтересовались у артистки, как бы она отнеслась к тому, если бы на пост президента претендовала Алла Борисовна Пугачева. Она ведь фигура намного известнее, чем та же Гордон или Чехова.

– Я, если честно, не вижу Аллу Борисовну главой РФ, как и никого другого, кроме действующего, но если она сама готова к выдвижению, если представит хорошую, жизнеутверждающую предвыборную программу, почему бы и нет, – поделилась с нами Марина.

Если все-таки Алла Борисовна решит баллотироваться в президенты, то она не останется без поддержки. Заслуженный артист России, музыкант Владимир Пресняков-старший готов голосовать за бывшую тещу своего сына.

– Конечно, я готов ее поддержать, – уверенно говорит Владимир Петрович. – Алла Борисовна не просто умная, она мудрая женщина. Зная ее много лет, могу уверить, что у нее есть такое качество – она многое видит наперед, я убеждался в этом не раз. Это не волшебство или угадывание, а нечто другое.