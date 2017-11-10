"Элитный фан-клуб" – эксперты о движении Putin Team

«Команду Путина», о создании которой объявил Александр Овечкин, придумали фигуранты расследования Sobesednik.ru.

О создании движения Putin Team («Команда Путина») объявил хоккеист Александр Овечкин. При этом, как пишут «Ведомости», идея проекта родилась у кремлевских политтехнологов. Авторами называют компанию «ИМА-консалтинг», которая ранее становилась объектом расследования Sobesednik.ru.

Инициативу Овечкина, который живет в США и, по данным Алексея Навального, владеет особняками на миллионы долларов, поддержали другие известные российские спортсмены: Илья Ковальчук, Павел Буре и Вячеслав Фетисов. В команду президента поспешили записаться и некоторые политики, включая губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Перспективы нового общественного движения Sobesednik.ru обсудил с экспертами.

Даже если движение формализуют, ничем содержательным заниматься после выборов оно все равно не будет, уверен политолог Аббас Галлямов:

— Так уже было в 2008 году. Перед выборами Павел Астахов зарегистрировал движение «За Путина», которое после окончания избирательной кампании благополучно скончалось. Единственный итог его деятельности — это назначение Астахова детским омбудсменом. Думаю, что и в этот раз будет нечто подобное. О Putin Team поговорят по телевизору, потом назначат кого-то из ее лидеров в новое правительство, и на этом все закончится. Любое общественное движение, которое создается сверху, получается мертворожденным, ни на какие самостоятельные действия оно не способно. Достаточно посмотреть на ОНФ.

Проект Putin Team в первую очередь направлен на западные медиа, а не на «российскую глубинку», думает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков:

— Конечно, то, что «команда Путина» живет за рубежом, выглядит несколько забавно. Как справедливо замечали критики проекта, пожили бы они в условном Волгограде, а не в Вашингтоне. Но тут всегда можно списать жизнь в США на карьеру. Мол, рад бы и в России жить, но нелегкая судьба бросает на чужбину. Так что подобных Putin Team мы увидим еще много. Если, конечно, Владимир Путин все же решит выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Судьба проекта Putin Team после выборов туманна, соглашается глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов:

— Может быть, кто-то захочет его продолжить в своих интересах, и тогда это будет элитный придворный фан-клуб. Если Путин воспримет его благосклонно, то он может какое-то время жить и приносить его членам политические и, соответственно, финансовые дивиденды. Проект откровенно гламурный, элитарный, снобский. Хотя там известные спортсмены, это сейчас скорее не народные герои, а просто богатые состоявшиеся люди. Есть риск, что проект у обывателя будет ассоциироваться с олигархией, зарубежными виллами, богатствами и тому подобными характерными чертами современной элиты. В этом смысле проект уязвим.

Идея привлекать очередных лидеров общественного мнения для кампании Путина или «Единой России» не нова. Оригинального политологи тут ничего не видят.