Собчак призвала США изменить санкционную политику против РФ

Телеведущая Ксения Собчак высказалась в поддержку антироссийских санкций.

Ксения Собчак, объявившая о своём участии в президентских выборах, заявила в интервью телеканалу CNN, что Россия, аннексировавшая Крым, ответственна за ухудшение отношений с Западом.

Вместе с тем Собчак призвала США разделять российские власти и обычных граждан.

«Это правильно, я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают», — сказала начинающий политик.