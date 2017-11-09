Помощник Путина заявил о встрече лидеров России и США 10 ноября

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что время встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС «сейчас согласовывается».

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом во время саммита АТЭС, который пройдет во Вьетнаме 10-11 ноября.

Как сообщает РИА «Новости», помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров России и Америки уже намечена на 10 ноября. При это он добавил, что конкретное время разговора двух президентов «сейчас согласовывается».

По словам Ушакова, темой для обсуждений станут и отношения между Россией и США, и международная проблематика — «начиная от Сирии и кончая КНДР».