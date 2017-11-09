Между РФ и Индией возник политический скандал из-за подлодки

Между Москвой и Дели разразился скандал из-за допуска американцев на российскую атомную субмарину Chakra.

Как пишет «Коммерсантъ», в декабре 2011 года Индия взяла у России в лизинг подлодку проекта 971 «Щука-Б» и назвала её Chakra. Стоимость 10-летнего контракта составила 650 миллионов долларов.

Недавно Москва заподозрила, что власти Индии обошли условия контракта и допустили на российскую субмарину американских военных, которые ознакомились с её внутренними системами. «Среди них присутствовали хорошо подготовленные технические специалисты, какую-никакую, но информацию для себя они оттуда вынесли», — сказал источник газеты.

По словам другого собеседника издания, разобраться в устройстве Chakra без чертежей и технических данных, имеющихся только у российских специалистов, невозможно: «Этот вопрос лежит уже в политической плоскости, почему и для чего они это сделали».

Сейчас подлодка, которая 4 октября попала в аварию, находится на базе вблизи Вишакхапатнама в ожидании ремонта.

Официального подтверждения информации о допуске американцев на Chakra пока не поступало.

По данным «Коммерсанта», ситуация с Chakra может негативно сказаться на военно-техническом сотрудничестве России и Индии. Не исключено, что это осложнит переговоры по лизингу второй атомной субмарины, которые идут с 2012 года. «Предстоят очень непростые разговоры, у нас накопилось много вопросов», — отметил источник газеты.

Ожидается, что в декабре вице-премьер Дмитрий Рогозин отправится в Индию для решения накопившихся вопросов.