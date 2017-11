От образования оторвут 70 млн в год на детский канал о политике

На смену секции на сайте Кремля о президенте может прийти новый детский канал политической направленности.

В правительстве, по-видимому, решили, что политизация населения идет недотаточно быстрыми темпами, и предложили выделить агентству ТАСС госсубсидию на создание канала политической направленности... для детей, сообщает РБК. Что характерно — из части бюджета, предназначенной на расходы на высшее образование. Следим, как говорится, за руками. То есть за приоритетами.

Кто и, главное, что будет рассказывать детям на этом канале, доподлинно пока неизвестно. Известно, однако, что попытки политпросвета подрастающего поколения предпринимались неоднократно. Про журнал «Мурзилка» брежневских времен, состоявший из советской пропаганды чуть менее, чем полностью, мы даже не вспоминаем — самим страшно (спасибо, кстати, за счастливое детство).

Но до сих пор в святая святых — на самом сайте президента РФ — существует подобный раздел for little ones (есть версия «с мультиками» и без). Непонятно, как он дожил до нынешних времен и почему РКН ничего не предпринимает. Там, например, можно узнать, кто такой президент. Судя по картинкам — некий влиятельный мафиози, которого показывают фрагментарно, из-за высокой спинки кресла. Пишут, что президент должен быть грамотным человеком, ибо если он «вместо слова "красивее" скажет "красивше", — над ним станут смеяться». О том, что будет, если президент скажет «мочить в сортире», «сопли жевать», «дали двушечку» или начнет искрометно шутить про обрезание, отличия бабушки от дедушки и венерические недуги Шуберта, скромно умалчивается.

Но это ладно. Еще там говорится, что президенту запрещается нарушать Конституцию, а это, сами понимаете, ни в какие ворота. В разделе «Уроки демократии» творится, по нынешним временам, полная вакханалия и беспредел. Там детей учат страшному: что можно свободно высказывать собственное мнение где угодно и тебя не будут за это судить. Что хором петь дифирамбы президенту и его великим деяниям по телеку, а тех, кто не поет или поет другое, автоматически провозглашать нацпредателями или «трудоустраивать» в Госдеп США — не просто плохо, а недоупстимо. Что права человека — важнее интересов государства, более того — что государство обязано эти самые права защищать со всей силы. Как бы не напересказывать уже на 282...

Согласно поправкам в проект бюджета на 2018–2020 гг., на детский политканал предполагается выделить 210 млн рублей — по 70 млн ежегодно. То есть за информподдержку первой половины нового президентского срока среди школоты можно не волноваться.

Ну а студенты, у которых отнимают эти деньги, как-нибудь переживут. В конце концов, как мы знаем из прошлых высказываний г-на президента, патриотизм гораздо важнее образования.