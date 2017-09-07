Путин пошутил над попавшим в "плохую компанию" Тиллерсоном

Глава РФ Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон «попал в плохую компанию».

7 сентября стало известно, что Россия и нефтяная компания ExxonMobil, которой ранее руководил Рекс Тиллерсон, договорились о решении спора по налогу на прибыль проекта «Сахалин-1».

В связи с этим Владимир Путин сказал, что РФ не обрывает контакты с американскими компаниями, несмотря на все сложности в дипломатической сфере.

«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», — цитирует Путина ТАСС.