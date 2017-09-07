ЛДПР призвала уволить главу ВЦИОМа из-за критики Жириновского

В ЛДПР потребовали уволить главу ВЦИОМа после его слов о нулевых шансах Владимира Жириновского стать президентом.

Как писал Sobesednik.ru, 4 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал уволить главу МИД РФ Сергея Лаврова из-за его недостаточной жёсткости.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, комментируя призыв Жириновского, сообщил, что россияне воспринимают Лаврова как «твёрдого и умелого защитника курса на самостоятельность и независимость», а заявление лидера ЛДПР носит предвыборный характер.

При этом Фёдоров сказал, что у Владимира Жириновского, которому не доверяют 26,2% респондентов, нет шансов победить на президентских выборах.

В ответ на это пресс-служба ЛДПР заявила, что шансы Жириновского на президентство должен оценивать народ, а не глава финансируемого из бюджета центра.

В ЛДПР также отметили, что смена министров, к которой призывает Жириновский, — это обычное явление для демократических стран.

«Хамское высказывание г-на Фёдорова говорит о том, что человек просто не знает, что такое демократия, многопартийная система. Он уже привык, что люди назначаются, а не выбираются. В таком случае пора напомнить, что г-н Фёдоров всего лишь мелкий чиновник, который уже 14 лет возглавляет ВЦИОМ и который, видимо, засиделся на одном месте, раз позволяет себе политические заявления. Уважаемый г-н Федоров, Владимир Жириновский — это человек, за которого голосуют миллионы избирателей. А кто вы?» — цитирует «Парламентская газета» заявление пресс-службы ЛДПР.

Напомним, что недавно Фёдоров оказался в центре скандала после его комментария относительно резких слов журналиста Владимира Соловьёва об участниках антикоррупционных митингов.