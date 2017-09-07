Политика
Источник: РИА "Новости"
07:50, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Госдеп назвал достойной идею об отправке сил ООН на Донбасс

Госдеп США поддержал предложение об отправке миротворцев ООН на Донбасс.

5 сентября Sobesednik.ru писал, что президент Владимир Путин согласился отправить на Донбасс миротворцев ООН, на чём с 2015 года настаивал Киев. Глава РФ подчеркнул, что «голубые каски» должны будут обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ на линии разграничения воюющих сторон.

«Мы поддерживаем усилия партнёров по "нормандскому формату" в реализации минских соглашений, — заявил РИА «Новости» представитель Госдепа США. — Мы считаем, что возможность миротворческих сил ООН для восточной Украины достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Однако, по словам собеседника агентства, миротворческие силы должны обладать «широким мандатом» не только на линии разграничения, но и на всей «оккупированной территории» Украины.

Ранее официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев продолжит развивать инициативу с отправкой миротворцев ООН на Донбасс, но не на условиях России. С её слов, до ввода миротворческих сил пройдёт несколько процедур: Киев проконсультируется с партнёрами; ООН направит в Украину экспертную миссию, которая оценит ситуацию; генсек ООН выступит с соответствующим докладом; в ООН согласуют мандат и бюджет миссии.

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