Политика
Источник: Парламентская газета
14:36, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Зюганов призвал левых оппозиционеров к сотрудничеству с КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о готовности сотрудничать со всеми левыми оппозиционными силами РФ.

«Наши двери открыты, мы приглашаем участвовать всех. Приходите и приводите своих друзей! Мы готовы сотрудничать на равных», — цитирует Геннадия Зюганова «Парламентская газета».

По словам лидера коммунистов, КПРФ сделает всё возможное, чтобы «выиграть бой» за голоса избирателей.

Зюганов также призвал своих политических оппонентов вести честную борьбу на выборах всех уровней. Выборы не могут считаться честными без открытых дебатов и точного подсчёта голосов, отметил политик.

«Если хотите победить, сражайтесь, КПРФ будет участвовать в президентских выборах», — сказал Зюганов.

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Ушаков Олег

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