Владимир Лукин: От войны "ответок" России и США страдает мир

Sobesednik.ru поговорил с Владимиром Лукиным об ухудшении отношений между Россией и США.

На прошлой неделе США приняли решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и здания торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После того как российские дипломаты покинули помещения, они были досмотрены представителями американских властей.

Вашингтон мотивировал свои действия ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. А это в свою очередь было ответом на принятие новых американских санкций в отношении России и блокировку дипзданий РФ в США.

Российский МИД уже пообещал отреагировать на закрытие генконсульства. Ситуацию Sobesednik.ru обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам, экс-послом в США Владимиром Лукиным.

– Война «ответок» будет продолжена?

– Конечно, ее надо прекращать. Но пока мы видим, что обе стороны раздражены агрессивным поведением друг друга. Как говорится, никто не хотел уступать. Это плохо, нужно рано или поздно поставить точку. От Америки и России очень многое зависит в мире. И из-за конфликта многие международные вопросы просто не решаются. Лучше разговаривать, чем повернуться друг к другу спиной. Нужна инициатива. По моему мнению, ее может проявить и Россия.

– В чем она конкретно может заключаться?

– Это вопрос уже к Министерству иностранных дел.

– Но если какая-то из стран просто пропустит «удар», это будет выглядеть как проявление слабости?

– Как вы помните, российская сторона один раз так и сделала. После высылки наших дипломатов из США в конце прошлого года детишек американских дипломатов пригласили на ёлку в Кремль. Но это ни к чему не привело.

– А насколько для России вообще болезненно закрытие консульства в Сан-Франциско?

– Это в большей степени потеря для граждан Америки, которые хотели бы посетить нашу страну. Им будет сложнее оформлять документы. А офис-то в нашей собственности остается, просто к нему заблокирован доступ.

Но самое болезненное – непрекращающаяся цепь длительного ухудшения российско-американских отношений.