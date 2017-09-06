Путин впервые решил проголосовать на муниципальных выборах

Глава РФ Владимир Путин подаст пример россиянам и проголосует на муниципальных выборах в Москве.

Два собеседника «Дождя», близкие к Кремлю, рассказали, что 10 сентября президент Владимир Путин придёт на свой избирательный участок в Гагаринском округе столицы. «Этого никогда нельзя исключать», — прокомментировал эту информацию пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Источники «Дождя» отметили, что Путин придёт голосовать на муниципальные выборы впервые. По их словам, таким образом власть хочет подать избирателям пример и привлечь их внимание к выборам всех уровней — и муниципальным, и президентским.

Ожидается, что на выборы 10 сентября придут многие ведущие политики России, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политтехнолог Дмитрий Гусев рассказал, что муниципальные выборы затрагивают важные и близкие населению проблемы, однако они, в отличие от федеральных, лишены элементов шоу. «Поэтому приход президента — нужен, он демонстрирует населению важность события. Но на явку это в итоге вряд ли повлияет», — приводит слова Гусева телеканал.