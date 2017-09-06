Путин призвал не загонять КНДР в угол с помощью санкций

Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество не поддаваться эмоциям и не загонять КНДР в угол.

Владимир Путин обсудил проблему Корейского полуострова с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам российского лидера, ситуацию вокруг ядерного оружия КНДР невозможно решить санкциями и давлением.

«Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол», — цитируют Путина «Ведомости». При этом президент РФ подчеркнул, что ракетно-ядерная программа КНДР грубо нарушает резолюции Совбеза ООН и создаёт угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии.

Замруководителя МИД РФ Игорь Моргулов, в свою очередь, сказал, что Россия не ставит перед собой задачу бездумно давить на КНДР с помощью экономических санкций.

«Если наша цель — "удушить" эту страну, привести её к коллапсу, то тогда Россия в этом не участвует, — заявил Моргулов. — Наше предложение принципиально иное: перейти из консультационно-санкционного режима разговора к диалогу, понять, что стоит за стремлением КНДР обладать ядерным оружием и средством его доставки. В этом корень проблемы».