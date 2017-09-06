Глава Калифорнии призвал РФ и США фокусироваться на "позитиве"

Губернатор штата Калифорния заявил на форуме во Владивостоке, что он хочет улучшить отношения между РФ и США.

Ранее Sobesednik.ru писал, что гостям Восточного экономического форума, который стартовал 5 сентября во Владивостоке, не хватило мест для размещения.

На полях форума губернатор Калифорнии Джерри Браун назвал цель своего визита в РФ: «Я хочу расширить возможности для сотрудничества между Россией, Калифорнией, Америкой и другими государствами Тихоокеанского региона».

По данным ТАСС, на вопрос о российско-американских отношениях Браун призвал «фокусироваться на большой картине», благодаря которой становится очевидно, что «мир будет работать, только если Россия, Китай и США будут работать вместе». Джерри Браун предложил думать о «позитиве».

Агентство отмечается, что Джерри Браун выступает против решения американского президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.