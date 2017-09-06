Политика
17:50, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Адвокат Алексея Учителя пожаловался на Наталью Поклонскую директору ФСБ

Алексей Учитель
Алексей Учитель
Фото: Global Look Press

Константин Добрынин направил письмо о деятельности Натальи Поклонской на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

— После экстремистских актов, случившихся, как нам кажется, явно не без её пропагандистского влияния, г-жа Поклонская пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившееся и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины, — поясняет адвокат Алексея Учителя. — Видимо, пытаясь использовать громкий прецедент Кирила Серебренникова. Впрочем, у неё это не получится.

А мы хотим вернуться к главной теме: спровоцированному госпожой Поклонской и её единомышленниками всплеску экстремизма и насилия. Формально из-за картины, которую никто из них не видел. Мы направили заявление директору ФСБ Бортникову об этих фактах и о том, что вначале были слова, а теперь в нас кидают коктейли Молотова и грузовики въезжают в кинотеатры. Мы надеемся, что ФСБ, в отличие от МВД, сработает более профессионально, — говорит юрист.

В заявлении изложены те же факты, что и в письме, ранее направленном адвокатом главе МВД Колокольцеву. Напомним, там речь шла об угрозах как непосредственно Алексею Учителю, так и людям, имеющим непосредственное отношение к кинопрокату, от радикальных православных активистов, и о бездействии правоохранительных органов.

Также Добрынин обращает внимание главы ФСБ на деятельность депутата Натальи Поклонской, которая только за последнее время успела совершить ряд неоднозначных подвигов: от публичной поддержки высказываний о «необходимости» дифференцированного подхода к соблюдению законности в различных регионах страны и деятельности радикальных православных группировок до непосредственного привречения прокуратуры г. Симферополя в «незаконную деятельность по запрету рекламы фильма ["Матильда"]».

«Тем временем в августе с. г. зафиксирован факт угрозы убийством московскому журналисту Е. Винокуровой в связи с ее критическими публикациями в адрес названного депутата («Думаю, это была личная просьба Поклонской к Кадырову» и «Будущая бывшая Няша»)», — пишет со ссылками на мнение Винокуровой Добрынин. И напоминает о недавних инцидентах в Петербурге и Екатеринбурге: попытке поджога здания, в котором расположена студия «Рок» Алексея Учителя и реальном поджоге киноконцертного зала «Космос», устроитель которого публично высказывал угрозы в адрес создателей «Матильды». «Квалификация вышеперечисленных противоправных действий по признакам малозначительных преступлений, вроде "умышленного повреждения чужого имущества", представляется если не ошибочной, то прямым попустительством экстремистам. Есть все основания предполагать здесь признаки терактов», — считает адвокат.

Юрист высказывает предположение, что депутат Поклонская причастна ко всем этим инцидентам, поскольку она «не просто «высказывает свое мнение», а «фактически подстрекает представителей [радикальных организаций] к совершению противоправных действий». Также Добрынин сожалеет, что во всем этом активно участвует представитель РПЦ, действующий священник Всеволод Чаплин, и руководство РПЦ до сих пор не дало оценку его деятельности.

Письмо содержит просьбу привлечь к уголовной ответственности авторов угроз в адрес создателей «Матильды» и проверить депутата Поклонскую на предмет причастности к откровенной уголовщине, творящейся вокруг еще не вышедшей картины.

«Именно сейчас решается вопрос, станут ли экстремистские и полутеррористические группировки, открыто и сознательно действующие за пределами правового поля РФ, важным фактором влияния на общественные и политические вопросы в стране, включая президентские выборы. И пользуются ли эти группировки неформальным покровительством определенных фигур в разных ветвях власти», — пишет в заключение Константин Добрынин.

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