Сын Хрущёва связал передачу Крыма Украине с мостом и виноградом

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва заявил, что передача Крыма Украине была вызвана экономическими причинами.

Профессор университета Брауна в США Сергей Хрущёв рассказал телеканалу «112 Украина», что его отец передал полуостров УССР в первую очередь из-за строительства Северо-Крымского моста.

«Если вы посмотрите на карту, Крым, он, так сказать, пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом. И передали Украине, так же, как передавали многие регионы», — сказал Сергей Хрущёв.

По его словам, никакой политики в этом решении не было. Это не было попыткой со стороны Хрущёва «ублажить украинскую бюрократию» или сделать приятный подарок супруге, пошутил Хрущёв. «Не было этого. Чисто структурное и правильное решение, Крым начал возрождаться, там посадили много винограда», — заявил профессор.

Крым перешёл из состава РСФСР в состав УССР в феврале 1954 года по решению Верховного совета СССР.

В 2015 году Генпрокуратура РФ пришла к выводу, что это решение не соответствовало советской Конституции, так как Верховные советы СССР и РСФСР не были уполномочены передавать входившие в состав республики территории другим союзным республикам.