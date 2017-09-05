Путин заслужил благодарность Кадырова за позицию по Мьянме

Глава РФ Владимир Путин осудил насилие над мусульманами в Мьянме и получил благодарность от Рамзана Кадырова.

Как писал Sobesednik.ru, 4 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он будет «против позиции России», если та поддержит буддистских «шайтанов» в Мьянме, которые преследуют представителей мусульманской народности рохинджа. В Грозном прошёл миллионный митинг против «геноцида мусульман» в азиатской стране, а у посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек, которые хотели написать письмо иностранному послу. За день до этого несколько сотен мусульман вышли помолиться за единоверцев на несанкционированной акции в центре столицы.

Вечером 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Мьянме. По его словам, сообщения СМИ вызывают обеспокоенность, «но, не имея реальной информации — дело в том, что сегодня целый день был посвящён работе над двусторонними российско-китайскими отношениями — я не стал бы делать какие-то выводы».

Песков сообщил РИА «Новости», что Владимир Путин, который сейчас находится в Китае на саммите БРИКС, затронул тему Мьянмы на переговорах с президентом Египта: «И президент Путин, и президент ас-Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман».

После этого Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за то, что тот осудил насилие над мусульманами. Кроме того, глава Чечни заявил, что его резкие слова о возможном расхождении с позицией Кремля были неправильно поняты.

«А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме... Я считаю своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи. Выступить против несправедливости», — написал Кадыров в своём Telegram.